Woche 15: Rino Pelli

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Rino Pelli.

Wie bist du auf die Idee zu deinem Kalendermotiv gekommen?

Dass es etwas Landschaftliches werden sollte, war mir von Anfang an schon recht klar, solche Sachen mach ich gerne. Als es dann an die Vergabe der Wochen ging hab ich eigentlich nur gehofft „Alles außer Frühling, alles außer Frühling“, und dann ist es dann doch der April geworden. Schlogger hat das wahrscheinlich gerochen. Jedenfalls hab ich dann eine Weile überlegt, und kam auf den Wanderer, der in den Bach fällt, während ihm die Schafe dabei zuschauen. Das Reinfallen war mir dann ein bisschen zu slapstick-mässig, das hab ich in der finalen Version dann doch nur angedeutet.

Wie ist das Motiv entstanden?

Erste Skizzen hab ich locker und lose beim allwöchentlichen #sundaysketching auf Papier gemacht. Eigentlich wollte ich es gerne analog zeichnen und dann mit Tusche reinzeichnen, aber der digitale Entwurf gefiel mir dann so gut, dass ich so weiter gemacht habe. Das fertige Bild ist also mit einem Rough Ink-Brush teils in Photoshop auf einem Cintiq gezeichnet, teils in Procreate auf dem iPad. Dann kamen in Photoshop noch die Graustufen mit einem Aquarell-Brush drüber (von Kyle T. Webster, die bei Photoshop jetzt ja inklusive sind), und dann brauchte es nicht mal mehr eine Papierstruktur drüber, um natürlich auszusehen.

Was ist dein aktuelles bzw. nächstes Projekt?

Da ich hauptsächlich Animation mache, hab ich ständig kleinere und größere Projekte in diesem Bereich auf dem Tisch. Illustrationstechnisch konnte ich in letzter Zeit diverse Bandshirts und Albencover zeichnen, und da wird es auch mit ein, zwei Sachen weiter gehen demnächst.