Woche 14: Schlogger

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Schlogger.

Wie bist du auf die Idee zu deinem Kalendermotiv gekommen?

Wegen des aktuellen Sternzeichens Widder! Das ist ein Feuersternzeichen und wir sehen auf dem Motiv einen Haushalt, in dem nur Feuersternzeichen wohnen: Schütze und Löwe, die einen kleinen Widder geboren haben :). („Aries“ bedeutet Widder und die Zeichen in dem Bilderrahmen sind die Zeichen für die Sternzeichen Löwe, Sternzeichen und Widder.)

Wie ist das Motiv entstanden?

Digital an einem Cintiq 13 HD und Apple Laptop. Der Vorgang ist wie immer bei mir: Skizze, Konturen, Farbe, Licht & Schatten – Fertig!

Was ist dein aktuelles bzw. nächstes Projekt?

Gerade sind bei POPCOM zwei Bücher von mir erschienen:

– Streitsam: Ein Comic darüber, warum wir streiten, wie wir besser streiten und warum es sich lohnt.

– Gehirnfürze: Meine Webcomics der letzten Jahre endlich gesammelt als Buch.

Mein nächstes Projekt wird der Webcomic How to join the Baby-Club über das Schwangerwerden:

– Warum will man überhaupt Kinder haben?

– Ist schwanger werden eigentlich so leicht? (Spoiler: Nein)

– Schwanger sein etc.

Zu lesen auf babyclub-comic.tumblr.com, auf schlogger.de/blog und allen anderen Plattformen (Facebook, Instagram, Twitter, Tapas, Line Webtoon – einfach mal nach „Schlogger“ oder „theschlogger“ suchen :) ).

