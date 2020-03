Woche 14: Sarah Stowasser

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Sarah Stowasser.

Wie bist du auf die Idee zu deinem Kalendermotiv gekommen?

Eigentlich wie immer: ich hab mir vorgestellt, wie sich Anfang April so anfühlt, dachte an Frühling und blühende Bäume, Hanami in Japan. Und diesmal liegt der Geburtstag einer lieben Freundin in der Woche, also hab ich mich auch ein bisschen von ihr inspirieren lassen. Und das Sternzeichen eingebaut (wer findets? :D)

Wie ist das Motiv entstanden? (Technik, Medium, Arbeitsschritte …)

Das Motiv ist am Ipad entstanden, das ich momentan für freie Arbeiten am liebsten verwende. Inzwischen konnte ich mich auch mit Procreate anfreunden. Deshalb habe ich leider dieses Jahr keine Zwischenschritte abgespeichert. Die Technik war ein wenig anders als die Jahre vorher, da ich den Zwischenschritt mit den Outlines ausgelassen und nur mit Flächen gearbeitet habe. Also Skizze > Flächen > Schattierung.

Was ist dein aktuelles bzw. nächstes Projekt?

Zur Zeit arbeite ich an Updates für das Pixel-Art-Spiel, das letztes Jahr raus gekommen ist und an zwei Folgebänden für das Kinderbuch von letztem Jahr.