Woche 13: KFcomics

Das Kalendermotiv der Woche stammt von KFcomics.

Wie bist du auf die Idee zu deinem Kalendermotiv gekommen?

Da ich die letzte Woche im März bebildern durfte, wollte ich natürlich was Frühlingshaftes machen – die ersten Knospen sprießen, die Krokusse kommen raus und die ersten Kriechtiere verlassen ihre Winterverstecke. Und womöglich steht auch schon das Aprilwetter mit abwechselnd Regen und Sonnenschein vor der Tür. In dieses Setting haben dann zwei „schlammige“ Abenteurer/ Waldentdecker auf Frosch-Such-Mission ganz gut reingepasst (ich hab als Kind auch immer wahnsinnig gern Frösche gefangen – tolle Tiere! Und so schön glitschig :D).

Wie ist das Motiv entstanden?

Das Motiv ist komplett digital in Photoshop entstanden. Angefangen habe ich mit einer groben Skizze, die ich dann testweise (und sehr grob) eingefärbt habe, um zu sehen, welche Farbstimmung ich für das Bild verwenden möchte. Anschließend habe ich die Outlines der beiden Figuren sauber nachgezeichnet. Damit die Figuren besser herausstechen, habe ich mich letztlich dafür entschieden den Hintergrund ganz ohne Outlines zu gestalten und mehr ins Malerische zu gehen. Nachdem die Grundfarben und der Hintergrund fix waren, kamen Schatten und Licht, ein Vordergrund mit Blumen und viel Grün, Highlights und SEHR sehr viele Farbeffekte oben drauf. Am Ende war es ein bisschen Rumprobieren, was gut aussieht, aber ich glaube, es hat sich gelohnt.

Was ist dein aktuelles bzw. nächstes Projekt?

Aktuell arbeite ich an diversen Kurzcomics zu meinem Trash Canon-Boygroup Universum (eins davon wird hoffentlich bis Mai druckreif), und ansonsten werkle ich parallel an diversen Skripts für One-Shot Kurzgeschichten und plane an einem neuen Band für meine Gangster-Action-Reihe Palm Beach Two . Und an einem Character-Artbook für nächstes Jahr wird auch schon getüftelt. Frei nach dem Motto: Es gibt immer was zu tun! :D

Einen Überblick über Katrin Felders Schaffen findet man hier: https://kfcomics.tumblr.com/