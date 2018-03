Woche 12: Captain Kirk

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Captain Kirk.

Wie bist du auf die Idee zu deinem Kalendermotiv gekommen?

Das Motiv haben Lenny Großkopf und ich uns zusammen ausgedacht. Sie hat nämlich auch ein Motiv im Kalender, und zwar für die Woche vom 8. zum 14 November. Beide Motive stellen Vorder- und Rückseite des selben Kalenderblattes dar, und wenn man das gegen das Licht hält, vermischen sich beide Bilder zu einem großen Ganzen und es ergibt sich ein gewisser Effekt. :)

Wie ist das Motiv entstanden?

Am Wacom in Lennys Küche. Digitale Vorzeichnung, digitale Tusche und digitale Farben. Wie immer denke ich beim Arbeiten bzw. bei der Stilistik an Kinderbücher oder Trickfilme, die ich als Kind cool fand.

Was ist dein aktuelles bzw. nächstes Projekt?

Das UPgrade? Ist das die richtige Antwort? Hahaha.

Hier findet man die bisherigen Bände von Saschas Reihe Das Upgrade.

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Captain Kirk. Wie bist du auf die Idee zu deinem Kalendermotiv gekommen? Das Motiv haben Lenny Großkopf und ich uns zusammen ausgedacht. Sie hat nämlich...