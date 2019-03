Woche 11: Schlogger

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Schlogger.

Wie bist du auf die Idee zu dem Kalendermotiv gekommen?

Ich hatte die Woche mit dem 15. März und da ist bei mir zufällig der Schnipsel Schulwissen hängen geblieben, dass Caesar in den „Iden des März“ (also dem 15.) umgebracht wurde. Dann kam die Vermischung mit einem Caesar Salad und die Idee war geboren.

Wie ist das Motiv entstanden? (Technik, Medium, Arbeitsschritte …)

Das Motiv wurde wie alle meine Arbeiten digital mit Photoshop und dem Grafiktablett Cintiq 13 HD gezeichnet. Zuerst erstelle ich eine Skizze, dann kommt die Lineart und die Farbe. In diesem Fall war noch der Arbeitsschritt „Gedicht schreiben“ dazu.

Was ist dein aktuelles bzw. nächstes Projekt?

Aktuell (letzte Woche) ist ein neues Buch erschienen, dass ich illustriert habe: „Wahninn – Mein erstes Jahr als Mama“. Es wurde von Ralph Ruthes Frau Tina Ruthe und ihrer Freundin Jasna Jagar geschrieben und ist wirklich witzig und sehr kurzweilig.

(https://www.amazon.de/Wahnsinn-Mein-erstes-Jahr-Mama/)

Mein eigenes Projekt hat (tatsächlich zufällig!) auch mit dem Mama-Sein zu tun: „How to join the Babyclub“. Ehrlich und kurzweilig über das Schwangerwerden und Schwangerschaft, warum es gar nicht so leicht ist, was dabei schief gehen kann und allerlei lustige Anekdoten dazu.

https://www.instagram.com/theschlogger/