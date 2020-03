Woche 11: Angela Wittchen

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Angela Wittchen.

Wie bist du auf die Idee zu deinem Kalendermotiv gekommen?

Ich will es mal so formulieren: Frühling in Hamburg bedeutet vor allem Regen. Regen bedeutet Pfützen. Und was Pfützen für Eltern kleiner Kinder bedeuten muss ich wohl nicht weiter erklären.

Wie ist das Motiv entstanden? (Technik, Medium, Arbeitsschritte …)

Ich hatte eigentlich gar keine Zeit, ein Motiv umzusetzen, wollte aber sehr gerne wieder beim Fuck Yeah-Kalender dabei sein. Darum hab ich die unkomplizierteste Umsetzungsmethode gewählt: Abends im Bett auf dem iPad mit Procreate. Aus einer sehr grob auf Papier skizzierten Idee wurde letztlich ein ganz anderer Charakter. Aber es macht auch Spaß, zu sehen wie eine Figur lebendig wird, während man ein paar Stunden dran arbeitet, ohne zu wissen wo die Reise hingehen soll (siehe Zeitraffervideo).

Was ist dein aktuelles bzw. nächstes Projekt?

Ich arbeite derzeit an einem Restaurant-Logo, an einem Spirituosen-Etikett und am aktuellen Programmheft für das Hochheimer Lesefest, das ich seit Bestehen gestalterisch betreue. Außerdem werde ich sehr regelmäßig für Graphic Recordings gebucht.