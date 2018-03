Woche 10: Fiothin

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Fiothin.

Wie bist du auf die Idee zu deinem Kalendermotiv gekommen?

Als ich mich an das Bild setzte, stand ein neuer Comic in den Startlöchern. Bei der Aussicht darauf, bald wieder wochenlang in einem recht cleanen Stil Seite für Seite abzuarbeiten, wollte ich gerne mal etwas (für mich) anderes machen.

In dieser Zeit verdichteten sich die Anzeichen, dass mein Urlaub nicht wie geplant stattfinden würde – da kam Fernweh auf. Und wenn ich schon nicht selber den Schreibtisch verlassen kann, dann soll wenigstens in meinem Bild gewandert werden!

Wie ist das Motiv entstanden?

Ich konnte mich nicht sofort für eine Idee entscheiden und skizzierte vier Motive. Dabei habe ich zuerst grobe digitale Skizzen erstellt, diese ausgedruckt und mit Hilfe eines Leuchttischs mit einem Bleistift auf ein neues Papier übertragen.

Diese Zeichnungen sind nur circa 8x8cm groß und wurden nach dem Scannen hochskaliert, wodurch ich mir einen etwas gröberen Touch erhofft hatte. Die Coloration habe ich dann wieder digital in Photoshop vorgenommen.

Eigentlich dachte ich mir, das Bild sollte sehr viel blauer und kälter (wie Bergluft) werden, aber im Prozess wurde es dann sehr pink. Von der Coloration habe ich leider keine Zwischenschritte.

Was ist dein aktuelles bzw. nächstes Projekt?

Gerade bereite ich mich auf die Leipziger Buchmesse vor, wo ich einen kleinen Stand haben werde und werkel an einem Comic für die Uni (HAW). Der Rest ist noch geheim. :)

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Fiothin. Wie bist du auf die Idee zu deinem Kalendermotiv gekommen? Als ich mich an das Bild setzte, stand ein neuer Comic in den Startlöchern....