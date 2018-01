Woche 1: Manuel Kilger

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Manuel Kilger.

Wie bist du auf die Idee zu deinem Kalendermotiv gekommen?

Da ich ja die erste Woche im Jahr bekommen habe, dachte ich sofort an Kälte und Schnee.

Aber auch an die Kinder, die draußen Spaß haben, während ihre Eltern noch den Rausch von Silvester auskurieren. Da ich ein großer Calvin and Hobbes-Fan bin und vor allem die Sachen mit den abgefahrenen Schneemännern so cool finde, wollte ich eine Hommage dazu machen.

Ursprünglich sollte eine Gruppe von Kindern einen riesigen T-Rex aus Schnee bauen. Da das Bildformat aber sehr klein ist und ich nicht allzu detailliert arbeiten konnte, beließ ich es bei dem Schneedino und dem Jungen mit dem Tigerteddy im Schlepptau.

Wie ist das Motiv entstanden?

Wie immer habe ich die ersten Ideen grob mit Bleistift skizziert. Als die Skizze und der Bildaufbau feststanden, habe ich das Ganze digital übertragen und in Adobe Photoshop umgesetzt.

Was ist dein aktuelles bzw. nächstes Projekt?

Zur Zeit darf ich für das Kindermagazin GEOlino einen Comic zeichnen. Ich hoffe, dass ich danach endlich Zeit finde, auch mal an meinem eigenen Comic weiterzuarbeiten.

Manuel Kilgers Internetauftritt: www.manuelkilger.com

