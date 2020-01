Währenddessen… (KW 4)

In der Kolumne „Währenddessen …“ zeigt die Comicgate-Redaktion, was sie sich diese Woche so zu Gemüte geführt hat.

Stefan: Mit Star Trek: Picard bietet Amazon Prime-Video ein weiteres Argument für sein Streaming-Programm, bevor im März 2020 mit Disney+ ein weiterer, gerade für Zeichentrick- und Superhelden-Interessenten, potenter Konkurrent auf dem deutschsprachigen Markt auftauchen wird. Aber auch die Serie vom Internetkaufhaus bietet Überschneidungen zur Zielgruppe der Comicleser, ähnlich wie zur Netflix-Produktion Discovery sind auch zur Picard-Serie Comics geplant, welche die TV-Episoden um eigene Geschichten ergänzen. In Deutschland dürfte ein Erfolg der TV-Serie also für Freude bei Cross Cult sorgen.

Eine direkte Fortsetzung von Star Trek: The Next Generation ist die Amazon-Produktion nicht. Picard ist im Ruhestand, hatte es zuvor vom Captain bis zum Admiral gebracht, bis es durch ein traumatisierendes Ereignis zum Bruch mit der Sternenflotte kam. Stewart wird 2020 stolze 80 Jahre alt und somit bietet die Serie mit Bildern von Picards Altersruhesitz, seinem Weingut in Frankreich, auch einen melancholischeren, zerbrechlicheren Protagonisten als bisher und weit weniger Action als es Discovery oder die letzten Kinofilme mit Chris Pine als junger Captain Kirk boten. Somit wirkt diese Serie wieder näher am Original, es geht um philosophische, ethische Fragen, um Konflikte zwischen fremden Völkern und um Naturwissenschaften. Der Stil mit dem alten, klugen Mentor und jungen Helden, welche die Actionszenen übernehmen, erinnert an die X-Men-Filme mit Stewart als Professor X.

Der Look der neuen Serie ähnelt ansonsten eher den Star Trek-Filmen mit der Next Generation um Jean-Luc Picard (Patrick Stewart) als der TNG-Serien aus den 1980er- und 1990er-Jahre. Die Ausstattung wirkt hochwertig und gerade die schönen Kulissen, Gimmicks wie eine Bibliothek der Zukunft und auch das Wiedersehen mit alten, liebgewonnenen Figuren wie dem Androiden Data (Brent Spiner) in der Pilotfolge sind die Stärken der neuen Serie. Jede Woche gibt es eine neue Episode. Für Neues aufgeschlossene TNG-Fans sollten unbedingt reinschauen.

Niklas: Diese Woche bleibe ich noch einmal in China. Mein Mammutleseprojekt letztes Jahr war der über zweitausend Seite schwere Roman Outlaws of the Marsh von Shi Nai‘an und/oder Luo Guanzhong. Das Buch gilt neben Journey To The West und Romance Of The Three Kingdoms als ein chinesischer Klassiker. Ich habe eine englische Ausgabe gelesen, die man als dicken Schuber kaufen kann.

Outlaws Of the Marsh erzählt die Geschichte von 108 Gesetzlosen, die im Liangshan-Distrikt ihr Lager aufschlagen und von dort aus Angst und Schrecken verbreiten. Zunächst kämpfen sie gegen die Truppen des Kaisers, danach wehren sie fast im Alleingang eine Invasion der Tataren ab. Über eintausend Seiten erzählt der Roman zunächst, wie diese Gruppe zusammenkommt und rollt detailliert die Biografien der wichtigsten Charaktere auf. Das ist für mich der spannendste Teil des Romans, da diese Episoden nicht nur sehr unterhaltsam sind, sondern sich auch mit Fragen über das Böse beschäftigen. Ist es zum Beispiel böse, den Mord seines Bruders zu rächen, da es gegen das Gesetz verstößt, Selbstjustiz zu üben – oder ist es die einzige Form wahrer Gerechtigkeit, die man vollstrecken kann? Können böse Buben wie der Schwarze Wirbelwind, eine der Hauptfiguren des Buches, auch Gutes vollbringen, solange er nur von den richtigen Leuten angeleitet wird? Oder bleibt er nur ein gewalttätiger Schläger, der mehr als einmal im Jähzorn Leute sehr detailliert verstümmelt? Das sind die spannenden Fragen des Romans und die erste Hälfte wurde ich gut unterhalten. Aber dann beginnt die erwähnte Invasion der Tataren und aus einem Buch mit vielen Grauzonen, wird ein klassisches Narrativ von Gut gegen Böse. Die Räuber werden auf einmal von einer Liebe zur Heimat erfüllt – sie haben sich ja stets nur gegen korrupte Minister und nicht gegen das Reich augeflehnt – und vermöbeln die Invasoren. Das passt wohl zu den historischen Hintergründen des Romans und ich kann mir vorstellen, dass die Autoren das einbauen mussten, um kaiserlicher Zensur zu entgehen, aber schade ist es trotzdem.

Davon abgesehen bietet der Roman viele Actionszenen wie aus einem Wuxia-Film: tränenreiche Schwüre der Bruderschaft, wahre Freundschaft und einen bizarren Running-Gag. Denn sehr oft passiert einer Figur, dass sie in einem Gasthaus halt machen und der Wirt plant, diesen umzubringen. Scheinbar sind alle Gastwirte im Reich schäbige Diebe und Mörder. Die Hauptfigur kriegt das raus, es wird sich geprügelt und dann stellt sich heraus, dass der Wirt einen Freund der Figur kennt, den er sehr vergöttert und warum hat die Figur das denn nicht gleich gesagt – man ist ja schließlich Teil derselben Bruderschaft und einen werten Miträuber tötet man schließlich nicht. Schön zu wissen, dass es doch so was wie Ehre unter Dieben gibt.

Ich hatte wirklich gehofft, dass Outlaws of the Marsh eines meiner liebsten Romane werden würde. Die allzu patriotische, zweite Hälfte hat das aber zunichte gemacht. Was soll‘s. Die erste Hälfte ist ja noch da.

