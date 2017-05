Währenddessen ... (KW 19)

In der Kolumne „Währenddessen …“ zeigt die Comicgate-Redaktion, was sie sich diese Woche so zu Gemüte geführt hat.

Christian: Die Knesebeck Literatur-Adaptionen sind ja durchaus schön anzusehen, trotzdem fehlt mir an ihnen in aller Regel das Originelle, Visionäre oder irgenwie sonst Überraschende. Wenn ich Franz Kafkas Text Das Urteil beispielsweise mit Moritz Stetters Adaption vergleiche, dann stimmt einfach die Gleichung nicht. Kafkas Originaltext wurde in wenigen Stunden wie im Rausch runtergeschrieben, während die Adaption geplant und über einen langen Zeitraum hinweg mit hoher Disziplin angefertigt wurde. Auch wenn ich handwerklich gelungenen Literaturadaptionen wohlwollend gegenüberstehe, so fühlt sich doch irgendetwas daran fundamental falsch an. „Because it’s wrong!“, um es mit den Worten von Buffy Summers zu sagen.

Die umwerfendste Literaturadaption, die ich kenne, ist mir gerade gestern in die Hände gefallen. Es ist eine nur dreiseitige Adaption von Hermann Melvilles „Der Schreiber Bartleby“, die man im CBLDF Liberty Annual 2014 finden kann. Sie ist ideal mit den Figuren von Scott Adams‘ Stripserie Dilbert besetzt und trotz aller Straffung nahezu werkgetreu. Das eigentliche Kunststück von Künstler Robert Sikoryak ist, dass er in den Dilbert-Figuren das Personal von Melvilles grotesker Kurzgeschichte sehr typengerecht identifiziert hat und die Erzählung in das typische Stripformat zerlegt hat. Wer Bartleby – damit meine ich jetzt den Originaltext – noch nicht kennt, sollte das nachholen, denn Melvilles kurze Erzählung, von der es auch eine schöne Hörspielfassung gibt, ist erstens sehr lustig und zweitens ein nihilistisches Meisterwerk. Nach der Lektüre fühlt man sich stark genug, bei der nächsten Teamsitzung im Büro dem Chef ein launiges „Ich möchte lieber nicht“ zuzuwerfen und eine Begründung dafür hartnäckig zu verweigern. (BTW: Von Robert Sikoryak gibt es eine ganze Serie solcher Adaptionen.)

Was habt ihr diese Woche gekauft, gesehen, gelesen, gespielt? Postet eure Bilder, Geschichten und Links einfach in die Kommentare.

In der Kolumne „Währenddessen …“ zeigt die Comicgate-Redaktion, was sie sich diese Woche so zu Gemüte geführt hat. Christian: Die Knesebeck Literatur-Adaptionen sind ja durchaus schön anzusehen, trotzdem fehlt mir...