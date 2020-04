Währenddessen… (KW 17)

In der Kolumne „Währenddessen …“ zeigt die Comicgate-Redaktion, was sie sich diese Woche so zu Gemüte geführt hat.

Niklas: Nach sehr langer Zeit habe ich mir noch einmal alle Strips des Webcomics Order of the Stick von Rich Burlew durchgelesen. Das erste Mal hörte ich 2005 von ihr. 2006 las ich sie regelmäßig bis zum Jahr 2011 und schaute von da an nur noch sporadisch rein. Ich hatte diesen Comic als richtig gut in Erinnerung, aber kann die Serie meiner Nostalgie überhaupt noch gerecht werden?

Ja, kann sie.

Was als simple Parodie auf D&D und die Konventionen des Rollenspiels begann, entwickelte sich nach und nach zu einer epischen Geschichte, in der es um mehr geht, als sich nur darüber lustig zu machen, dass Goblins und Orcs nur als Lieferanten für Erfahrungspunkte gedacht wurden.

Es geht um die großen Themen, um Liebe, Freundschaft und dass man nie aufhören sollte, sich weiterzuentwickeln. Wie passend in einer Welt, in der es normal ist, dass Leute wirklich in dem, was sie tun, aufleveln. Auch der Zeichenstil hat sich etwas weiterentwickelt, ließ spätestens ab 2013 endlich aufregende Perspektivwechsel zu, die vor allem die Action wesentlich dynamischer aussehen lässt. Man sollte es nicht glauben, aber Burlew beweist, dass auch Strichmännchen gut aussehen können.

Natürlich sind einige Sachen nicht gut gealtert. Gerade der Umgang mit sensiblen Themen wie Transsexualität und der Umgang weiblicher Charaktere funktioniert heute nicht mehr so gut. Aber Burlew hatte in den letzten siebzehn Jahren Zeit sich auch da weiterzuentwickeln und gerade in den letzten Jahren ist es besser geworden. Das ist etwas, finde ich.

Interessant ist auch, wie viel länger die Geschichten geworden sind. Waren die ersten vier Bände von 2003 bis 2009 recht schnell erzählt, brauchte Burlew für die letzten beiden Bände jeweils fünf Jahre. Dafür wurden die Geschichten auch komplexer, spannender und entwickelten sich auch zu den besten der ganzen Reihe. Anfang dieses Jahres hat der letzte Band begonnen.

Order of the Stick ist spätestens ab Strip 170 genauso gut, wie ich es in Erinnerung habe. Wer D&D mag, kann ruhig reinlesen. Wer Fantasy und epische Geschichten liebt, sowieso.

Die gesamte Geschichte kann man hier ( https://www.giantitp.com/Comics.html ) kostenlos lesen.

Was habt ihr diese Woche gekauft, gesehen, gelesen, gespielt? Postet eure Bilder, Geschichten und Links einfach in die Kommentare.