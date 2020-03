Währenddessen… (KW 13)

In der Kolumne „Währenddessen …“ zeigt die Comicgate-Redaktion, was sie sich diese Woche so zu Gemüte geführt hat.

Niklas: Im zweiten Omnibus der amerikanischen Comicserie Rex Mundi muss Hauptfigur Julien Sauniére sich beeilen, da die Faschisten unter Herzog David Loraine die Macht im alternativen Frankreich des Jahres 1933 an sich gerissen haben. Nur das Geheimnis des Heiligen Grals kann den wahnsinnigen Adeligen vielleicht noch aufhalten.

Waren die ersten drei Bände der Serie ein Thriller, der sich um das Entschlüsseln von Rätseln drehte, steht in den abschließenden drei Teilen das Abenteuer im Vordergrund. Lange Diskussionen über Symbole werden von Actionszenen und philosophischen Gesprächen über das Thema Glauben abgelöst. Wenn Omnibus 1 an Dan Browns Sakrileg erinnerte, so fühlt sich der zweite Sammelband eher nach Indiana Jones und der letzte Kreuzzug an. Wie der Professor mit der Peitsche befindet sich Julien im Wettbewerb mit den Mächten des Bösen, um am Ende die Erleuchtung zu erfahren. Die Macher schienen sich der Parallelen auch bewusst zu sein, da der Schlapphut tragende Grabräuber sogar einen kleinen Cameo-Auftritt serviert bekommt. Insgesamt tut das schnellere Tempo der Serie auf jeden Fall gut. Nicht nur, dass so nicht mehr so viele Seiten mit Exposition verbracht werden, die Action wird mit der Zeit sehr spektakulär und wir bekommen nun endlich mal zu sehen, zu welchen Leistungen ein wirklich mächtiger Magier in der Lage ist, wenn er nur stark genug ist.

Das Ende ist auch rund, zwar offen, aber interessant, und der Serie gelingt es sogar, eine positive Botschaft zu vermitteln. Es geht um Akzeptanz und Offenheit, darum, dass in religiösen Fragen niemand alle Antworten gebunkert hat und Gewalt das Mittel der Grausamen ist. Trotzdem merke ich, dass mich Rex Mundi nicht mehr so begeistern kann, wie es früher in der Lage war. Der Zauber ist verflogen und ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht war es nie so gut wie ich dachte. Oder bin ich einfach nur zynischer geworden? Allerdings kann ich der Serie nicht absprechen, dass sie kompetent geschrieben und unterhaltsam ist. Und gerade in diesen Zeiten ist es immer wieder schön darüber zu lesen, dass Vielfalt und Zusammenhalt immer den bekloppten Einheitsfantasien militaristischer Wirrköpfe vorzuziehen sind.

Juan Ferreyras Zeichnungen dagegen sind zeitlos schön. Der neue Zeichner kam im siebzehnten Heft der Serie dazu und seine Bilder werten die Geschichte gleich um hundert Prozent auf. Seine Menschen sehen tatsächlich wie Menschen und nicht wie riesige Bodybuilder aus und ob nun blutiger Tod oder mystisches Wesen, der Mann scheint alles zeichnen zu können. Es freut mich, dass er den Comics treu geblieben ist, denn sein feiner Strich ist einzigartig und elegant. Und ich hoffe auch, bald wieder mehr von Autor Arvid Nelson zu lesen, um den es in den letzten Jahren still geworden ist. Er hatte immer Potenzial und mit Rex Mundi zeigte er, dass er eine lange Geschichte erzählen kann. Am Ende ist diese Serie immer noch lesenswert, selbst wenn meine Liebe für sie erloschen ist.