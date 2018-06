Währenddessen…. (KW 23)

Anstelle eines regulären „Währenddessen …“ gibt es in dieser außergewöhnlichen Woche ein zweites Kalenderblatt zur KW 23. Vorhang auf für das Motiv von Effi Lerch:

Wie bist du auf die Idee zu deinem Kalendermotiv gekommen?

„Monstergirls“ sind mein erster Anlaufpunkt, wenn ich nicht weiß was genau ich umsetzen sollte. Da ich zu der Zeit viele Filme in einer gewissen 80ies/Synthesizer Ästhetik sah, kam dann das eine zum anderen. Eine laue Sommernacht, es ist schon etwas frisch draußen, man hängt irgendwo mit seinen Freunden am Strand ab :) Es sollte mehr ein Gefühl vermitteln, als eine Geschichte.

Wie ist das Motiv entstanden?

Das Motiv ist komplett in Photoshop entstanden. Meine Skizzen sind tatsächlich immer sehr …. clean? Ich scribbel nicht viel und setze direkt relativ konkrete Linien. Ich brauche da immer ein wenig Ordnung. Ich radiere lieber und ersetze, statt wild zu zeichnen. Wobei ich gerne etwas freier in meiner Hand wäre.

Was ist dein aktuelles bzw. nächstes Projekt?

Momentan habe ich keine Projekte am Laufen. Ich übe viel mehr ein wenig Charakterdesign generell, um wandelbarer zu werden.

Mal sehen was als nächstes auf mich zu kommt!