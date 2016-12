Links der Woche 49/16: Merde, remerde, super merde

Abermals müssen wir die Links der Woche mit Nachrufen beginnen, diesmal auf den französischen Zeichner Gotlib:

Den Apfel auf den Kopf getroffen

Frankfurter Allgemeine, Andreas Platthaus

Am 4. Dezember verstarb der Franzose Marcel Gotlieb, der sich als Comiczeichner „Gotlib“ nannte. Er war einer der Großen des humoristischen Comics, arbeitete lange für das Magazin Pilote und war 1975 Mitbegründer der Zeitschrift Fluide Glacial (wo man seinen Tod mit den Worten „Merde, remerde, super merde“ kommentiert). Erst im Sommer erschien bei Toonfish ein Sammelband der zahlreichen Onepager für Pilote, die er unter dem Titel „Dingodossiers“ zusammen mit René Goscinny nach dem Vorbild der Strips aus dem MAD Magazine schuf. Gotlib wurde 82 Jahre alt. Weitere Nachrufe beim Tagesspiegel, comic.de und auf Französisch u.a. bei Le Monde, Le Figaro und Arte.

ACHTUNG! Wir suchen Verstärkung für die Links der Woche!

Du kennst dich ein bisschen im comicrelevanten Teil des Internets aus? Du hast ein Gespür für relevante Themen und interessante Links und hast Lust, diese mit anderen zu teilen?

Wir brauchen Unterstützung für unsere wöchentliche Linksammlung, die seit 2011 zu den festen Säulen von Comicgate gehört. Wenn du dir vorstellen kannst, hier mitzuwirken, freuen wir uns, von dir zu hören. Am besten per Mail an kontakt (at) comicgate.de

CLOSURE #3 (12/2016)

Closure

„Stuff matters“ lautet das Motto von Ausgabe 3 des E-Magazins für Comicfoschung, das an der Uni Kiel entsteht. Ein Teil der dort veröffentlichten Aufsätze widmet sich dem Material bzw. dem Stofflichen im Comic, z.B. der visuellen Vermittelbarkeit von Radioaktivität oder den Dingsymbolen in David Mazzucchellis Asterios Polyp.

Bewerbungsphase für den Dojinshipreis 2016 gestartet

Sumikai, Iliana

Animando kürt wieder den Dojinshi des Jahres, diesmal ist als Sponsor neben Tokyopop auch Carlsen Manga mit dabei. Eingereicht werden können Comics bzw. Manga, die dieses Jahr im Selbstverlag veröffentlicht wurden.

Scratches – Eine internationale Anthologie für Comic und Kunst

Comic-Report, Volker Hamann

Ein Interview mit Anette Gehrig vom Cartoonmuseum Basel, die an der Antholgie Scratches beteiligt ist, einem internationalen Magazin, das vom Niederländer Joost Swarte konzipiert wurde und im Oktober erstmals erschien. Neben teils namhaften, teils noch unbekannten Künstlern aus Flandern und den Niederlanden sind darin auch internationale Stars wie Chris Ware oder Art Spiegelman vertreten.

Die GCC2016 im Video-Überblick

YouTube, DeinAntiHeld.de

Matthias Penkert-Hennig war auf der German Comic Con in Dortmund unterwegs, die vergangenes Wochenende zum zweiten Mal stattfand. Das 19-minütige Video gibt einen kleinen Eindruck von den diversen Messeständen und den vielen Cosplayern die dort zugegen waren, dazu gibt es Kurzinterviews mit Leuten, die dort mit einem Stand präsent waren, sowie mit Nils Oskamp, Autor und Zeichner des Comics Drei Steine.

Sélection Officielle 2017

Festival International de la Bande Dessinée

Das Festival von Angoulême ist trotz seines zuletzt etwas ramponierten Rufs noch immer das wichtigste europäische Comicfestival, Ende Januar ist es wieder soweit. Letzte Woche wurde das Programm präsentiert, außerdem die Nominiertenlisten der dort vergebenen Comicpreise.

