Gewinnspiel: Der Dunkle Turm

Am 10. August startet Der Dunkle Turm in den deutschen Kinos. Zum Kinostart verlosen wir die Auftaktbände der gleichnamigen Comicreihe.

Stephen Kings monumentale Romanreihe The Dark Tower, eine Mischung aus Fantasy, Western, Horror und Science-Fiction, kommt diesen Sommer als Action-Blockbuster auf die Leinwand. Die Filmadaption hat eine lange und wechselvolle Produktionsgeschichte hinter sich: Seit 2007 wurden immer wieder Pläne angekündigt, den Dunklen Turm als Kinoreihe, Fernsehserie oder als Mischung aus beidem zu adaptieren. Die Rechte wechselten dabei zwischen etlichen verschiedenen Studios hin und her, namhafte Produzenten wie J.J. Abrams arbeiteten an dem Stoff, gaben ihre Pläne aber wieder auf. Mitlerweile hat es Hollywood aber doch geschafft: Sony Pictures bringt am 10. August Der Dunkle Turm mit Idris Elba und Matthew McConaughey in den Hauptrollen in die Kinos, im nächsten Jahr soll eine Fernsehserie folgen, und im Erfolgsfall natürlich auch weitere Filme.

Eine Comicvariante des Romanzyklus gibt es dagegen schon sehr viel länger: Bereits 2007 kam das erste Heft einer langlebigen Dark Tower-Comicserie auf den Markt, die es mittlerweile auf 16 Sammelbände gebracht hat. Auf Deutsch erscheint die Reihe in großformatigen Hardcoverausgaben bei Splitter und als Paperback bei Panini. Zum Kinostart verlosen wir ein Buchpaket mit den ersten drei Softcover-Bänden der Serie. Das Teilnahmeformular findet ihr weiter unten auf dieser Seite.

Hier der deutschsprachige Trailer zum Film, darunter der offizielle Pressetext zur Comicreihe:

»Der Mann in Schwarz floh durch die Wüste … und der Revolvermann folgte ihm .«

Dreißig Jahre lang hat Stephen King an der siebenbändigen Roman-Saga um den Dunklen Turm gearbeitet, die nach eigener Aussage sein Opus magnum darstellt. Nach der Vollendung verkündete er, nun alles geschrieben zu haben, was es für ihn zu erzählen gibt. Aber noch geben die Figuren aus der von ihm geschaffenen fantastisch-apokalyptischen Mittwelt keine Ruhe. Die Geschichte um den Revolvermann Roland Deschain wird weitererzählt in dieser faszinierenden Graphic Novel-Reihe. Dazu hat sich Stephen King mit den Meistern der Comic-Zunft zusammengetan, um ein grafisches Werk zu schaffen, das einzigartig ist. Von der umfangreichen Graphic Novel-Reihe liegen inzwischen 15 Bände vor und ein Ende ist nicht absehbar.

