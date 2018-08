Frisch aus der Druckerei: Juli 2018

Es ist Sommer, da wird es etwas ruhiger in Sachen Comic-Novitäten. Trotzdem hatte auch der Juli einige interessante Neustarts und Einzelbände zu bieten, wobei sich die Hauptaufmerksamkeit recht eindeutig auf einen gewissen Hotelpagen richtet.

HIGHLIGHT DES MONATS

Der Dupuis-Verlag, Inhaber der Rechte an Spirou, gibt schon seit einigen Jahren immer wieder bekannten Comiczeichnern die Gelegenheit, ihre eigene Interpretation der Comic-Ikone zu gestalten und Geschichten außerhalb der regulären Serie zu erzählen. Bislang tat er das allerdings in eigener Regie – dass man einem ausländischen Lizenznehmer gestattet, ein eigenes Spirou-Album zu produzieren, ist eine Premiere. Der Carlsen Verlag begeht auf diese Weise den 80. Geburtstag von Spirou und hat seinen Starzeichner Flix mit einer Geschichte beauftragt, die Spirou und Fantasio nach Deutschland führt. Das Ergebnis heißt Spirou in Berlin, spielt im geteilten Berlin des Jahres 1988 und erscheint als Hardcover-Band, unabhängig von den laufenden Spirou-Reihen. Eine spätere Veröffentlichung in Spirous Heimat ist nicht ausgeschlossen.

★

EIGENPRODUKTIONEN

Könnte auch unter „amerikanisch“ stehen, passt hier aber im Grunde ebenso gut: Der Düsseldorfer Zeichner Ralf Singh hat mit einer internationalen Truppe von Mitstreitern ein ambitioniertes Comic-Projekt gestartet: Zinnober, ein postapokalyptisches Drama, das in einer von Drachen zerstörten Welt spielt und sich um eine junge Frau dreht, die sich nach Rache sehnt. Die mit dem Co-Autor Thorsten Brochhaus verfasste Geschichte erscheint in den USA als Heftserie beim kleinen Verlag Scout Comics. Die deutsche Ausgabe verlegt Singh selbst, dazu hat er eine sehr erfolgreiche Kickstarter-Kampagne initiiert. Der erste von zwei Hardcover-Bänden ist nun erschienen und kann u.a. im Kwimbi-Shop erworben werden. [Leseprobe]

Der Zwerchfell Verlag bringt das Comicdebüt des Illustrators Adrian Richter, der seinen Stil selbst als Mix aus „den Bildwelten amerikanischer Independent Comics und japanischer Shōnen Manga“ beschreibt. Eichhörnchen ist die Abschlussarbeit seines Studiums an der Kunsthochschule Kassel, eine Slice-of-Life-Geschichte um zwei Twentysomethings, die als Jugendliche mal ein Paar waren und sich nach zehn Jahren wieder treffen. [Leseprobe]

Hinter dem Pseudonym Chasm steht das Duo aus Manga-Zeichnerin Marika Herzog und Autor Michel Decomain (der auch zu den Autoren dieser Website gehört). Nach mehreren Geschichten um Demon Lord und Demon King Camio erscheint nun bei EMA ihr Boys-Love-Einzelband Whispering Blue, der in einer Robbenaufzuchtstation an der Nordsee angesiedelt ist und laut Buchbeschreibung mit „den süßesten Robben der Manga-Geschichte“ aufwarten kann. [Leseprobe]

Der Berliner Jovis Verlag macht vor allem Bücher über Architektur und Stadtplanung, nun ist dort erstmals ein Comic erschienen: Wolkenbügel – Berlin im Rausch stammt von Sebastian Strombach, der im Hauptberuf Architekt ist. Er begibt sich ins Berlin der 1920er Jahre und schwelgt in der Kunst und Kultur dieser Ära. Dass dabei die Architektur der Stadt nicht zu kurz kommt, dürfte auf der Hand liegen. [Leseprobe]

Die Kleine krude Rocco Fibel von Bela Sobottke versammelt unter dem Motto „Altes Zeug, zweitverwurstet“ diverse Kurzgeschichten, die der Autor und Zeichner für Publikationen wie U-Comix oder ZACK gefertigt hat. Die meisten drehen sich um den reimenden Westernhelden Rocco, andere um Brett, den tapferen Raumpiloten. Erschienen ist das Heft bei Gringo Comics.

★

EUROPÄISCH

Zusammen mit dem philippinischen Zeichner Rey Macutay produziert der französische Autor Jean-David Morvan (Sillage, Luuna) die dreiteilige Albenreihe Chaos (Splitter-Verlag). Darin wird die Geschichte einer zukünftigen Menschheit gezeigt, die sich, ohne Technologie, mit sich selbst in einem grausamen Krieg befindet. Der Titel ist eine Adaption des bislang nicht ins Deutsche übertragenen Romans Ravage des französischen Sci-Fi-Schreibers René Barjavel. [Leseprobe]

Beim Einzelband Das Konzil der Bäume (Splitter-Verlag) fällt zunächst der Semi-Funny-Zeichenstil von Nicolas Bara auf, der ein wenig an Régis Loisel erinnert. Autor Pierre Boisserie erzählt allerdings eine ziemlich finstere viktorianische Horrorgeschichte um eine Gruppe von Kindern in einem Waisenhaus, die von einer unheimlichen Macht besessen zu sein scheinen. [Leseprobe]

Eine Neuinterpretation des Märchens von Schneewittchen liefern Autor Lylian und Zeichnerin Nathalie Vessillier. Sie bleiben nah am Originalstoff und verzichten auf Überbetonung des Düsteren. Das Märchen darf kindgerecht bleiben, bekommt aber laut Splitter-Verlag „eine moderne Dynamik“ verpasst. [Leseprobe]

Eigentlich müsste dieses Album Zwei Männer, zwei Abenteuer heißen und nicht Ein Mann, ein Abenteuer. Es enthält zwei Geschichten des Corto-Maltese-Schöpfers Hugo Pratt, die dieser in den 1970er Jahren für eine italienische Comicreihe namens Un uomo un’avventura zeichnete, und damit ist wieder klar, woher der Band seinen Namen hat. „Jesuit Joe“ ist eine ziemlich brutale Erzählung über den Rachefeldzug eines kanadischen Ureinwohners. Und die Story „La Macumba del Gringo“, die in Brasilien spielt, dreht sich um Schwarze Magie. Wie schon bei den schönen Neuausgaben der Corto Maltese-Alben bietet der Verlag Schreiber & Leser auch hier sowohl eine farbige als auch eine limitierte Schwarz-Weiß-Ausgabe an. Ein Folgeband mit zwei weiteren Kurzgeschichten ist in Planung. [Leseprobe]

Zetari, ein niederländischer Comic von Storm-Autor Martin Lodewijk, erschien in den 1980ern beim damaligen Splitter-Verlag, einer der beiden Bände wurde damals von der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften indiziert. 25 Jahre später erlosch diese Indizierung und weitere sechs Jahre später bringt der Erko Verlag eine Neuauflage in einem Band. Das Fantasy-Märchen um eine barbusige Kriegerin wurde vom britischen Zeichner John M. Burns gezeichnet.

Die neueste Disney-Compilation von Egmont heißt Entenhausen exklusiv: Die Spitzen der Gesellschaft und versammelt auf 400 Seiten Duck-Comics, die sich mit Entenhausens High Society beschäftigen. Schließlich gibt es dort noch mehr Reiche und Mächtige als nur Onkel Dagobert.



★

AMERIKANISCH

I Kill Giants ist eine Miniserie, die vor 10 Jahren bei Image erschien und ein Überraschungserfolg wurde. Sie stammt vom erfahrenen Autor Joe Kelly und dem japanischen Zeichner Ken Nimura, der in Europa studiert hat und stilistisch ein interessantes Amalgam aus Manga-Ästehtik und westlicher Comictradition erzeugt. Sie erzählen von einem Highschool-Mädchen, das den Auftrag hat, mit einem gigantischen Hammer Riesen zu töten. Oder bildet sie sich das alles nur ein? Der Comic sammelte einige Preise und Nominierungen ein und wurde kürzlich verfilmt (seit dieser Woche u.a. auch bei Netflix verfügbar). Aus diesem Anlass erscheint nun auch eine deutsche Ausgabe beim Splitter-Verlag. [Leseprobe]

Lazarus X-66 (Splitter-Verlag) ist ein Spin-Off-Band zu Greg Ruckas Sci-Fi-Dystopie Lazarus. Dieser knüpft an die Geschehnisse des fünften Sammelbandes der Hauptreihe an und erzählt diverse Kurzgeschichten über einige Nebenfiguren. Rucka wird dabei von weiteren Autoren unterstützt und auch die Bilder stammen von unterschiedlichen Zeichnern, deren Stil von dem des regulären Lazarus-Künstlers Michael Lark abweichen. [Leseprobe]

In der neuen Serie Predator: Jäger (Cross Cult) stattet die erstmals 1987 im Kino in Erscheinung getretene, außerirdische Rasse der Predatoren der Erde mal wieder einen Besuch ab. Und natürlich sind sie auf Menschenjagd. Die aktuelle Comicreihe von Chris Warner und Francisco Ruiz Velasco erscheint rechtzeitig vor dem Start des anstehenden neuen Predator-Films im September. [Leseprobe]

Mit Erotik, Humor und Barbarenaction ist die Panini-Reihe Rogues! ausgestattet. Die Story des Spaniers El Torres (Nancy in Hell, Gaudis Gespenst) lässt sich aber vor allen Dingen als recht klassische Heroic Fantasy beschreiben. Die Zeichnungen dazu kommen von Juan José Ryp, Rubén Rojas und Miguel Genlot. [Leseprobe]

Im seit vielen Jahren weltbekannten Military-Shooter Call of Duty gibt es, neben realistisch inszenierten Kriegsgefechten und Kriseneinsätzen, auch einen Zombie-Modus, bei dem man sich Horden Untoter erwehren muss. Die Hintergrundgeschichte zu dieser Variante des Videospiels erzählt eine Comic-Miniserie aus dem Hause Dark Horse. In Deutschland erscheint die Geschichte vom Kreativteam Justin Jordan und Jonathan Wayshak bei Panini unter dem Titel Call of Duty: Zombies in einem Band.

Ebenfalls auf einem Videospiel basiert der Band Guardians of the Galaxy: Die Jagd auf Thanos. Autor Fred van Lente und Zeichner Salva Espin liefern hiermit die Vorgeschichte zum aktuellen Telltale-Game mit der kosmischen Marvel-Gruppierung um Star-Lord, Rocket und Co. Mit dabei ist natürlich auch, der Titel verrät es, Erzfeind Thanos, den spätestens seit dem Kinofilm Avengers: Infinity War inzwischen beinahe jedem ein Begriff sein dürfte. [Leseprobe]

Aktuell läuft eine TV-Serie mit dem unzertrennlichen Marvel-Duo Cloak & Dagger. Grund genug für Panini, den beiden einen eigenen Best of-Band zu widmen. Die beiden Teenager-Helden, der eine mit einer Verbindung zu einer dunklen Dimension, die andere Lichtdolche erzeugend (und ein absurdes Kostüm tragend), wurden in den 1970er Jahren konzipiert, traten in deutschen Publikationen aber allenfalls sporadisch zutage. Die Panini-Kompilation druckt eine ganze Reihe Stories aus diversen Jahrzehnten ab, u.a. auch den allerersten Auftritt der beiden in einer Ausgabe von Peter Parker: Spectacular Spider-Man, sowie Aufeinandertreffen mit den X-Men und den Runaways.

★

ASIATISCH

Von einer Priesterin, die sich einem Ritter in dunkler Rüstung anschließt, erzählt die Fantasy-Reihe Goblin Slayer! (Altraverse) von Kumo Kagyu und Kousuke Kurose. Schließlich wird die Priesterin selbst zu einem sogenannten Goblin Slayer und geht auf Monsterjagd. [Leseprobe]

2004 hat der japanische Videospielhersteller Type-Moon das Spiel Fate/stay night auf den Markt gebracht, das in einer Fantasywelt spielt und sich zentral um einen Wettstreit zwischen Magiern dreht. Dem Spiel folgten eine Anime- sowie eine Manga-Adaption, die von Dat Nishiwaki umgesetzt wurde. Letztere veröffentlicht Tokyopop nun in zehn Doppelbänden.

Ebenfalls als Anime- und Videospiel erfolgreich sind die Kemono Friends aus dem Japari Park. Die Mensch-Tier-Hybriden, auch Animal Girls genannt, kann man nun auch in einer Comedy-Manga-Reihe bestaunen. Verlegt wird die von fly/Fumai realisierte Serie von Tokyopop.

Unverschuldet wird ein genialer Mann in die Hölle der Selbstmörder mitgerissen. Dort muss er mit weiteren verfluchten Seelen reihenweise Todeskämpfe austragen. Eine Herausforderung, die ihm gar nicht zwingend missfällt. Die morbide Reihe Purgatory Survival (Tokyopop) stammt von den beiden Kreativen Hideaki Yoshimura und Homura Kawamoto.

Eine Variation der klassischen Schöne & das Biest-Thematik bietet Yu Tomofujis Serie Sacrifice to the King of Beasts, die bei Carlsen Manga erscheint. Darin werden einem äußerlich tierischen König junge Damen geopfert. Doch der Schein trügt. Denn insgeheim verschont der König die Mädchen und möchte schließlich eines von ihnen zur Königin machen.

Mit der Reihe Card Captor Sakura – Clear Card Arc (Egmont) startet die direkte Fortsetzung des magischen Manga-Titels Card Captor Sakura. Wie schon der Vorgänger, wird auch dieses Sequeltvon der japanischen Künstlergruppe Clamp produziert. [Leseprobe]

Die Zombie-Survival-Serie I am a Hero des Japaners Kengo Hanazawa ist vor kurzem mit dem 22. Band abgeschlossen worden. Dazwischen gab es bereits ein kurzes Interemezzo, welches die Zombieapokalypse von Tokio nach Osaka verlegt hat. Jetzt gibt es einen weiteren Spin-Off: I am a Hero in Nagasaki (Carlsen Manga) wurde von Kensuke Nishida umgesetzt und erzählt von den Geschehnissen neuer Figuren, die in einer weiteren Stadt ums Überleben kämpfen.

Neue Romance-Titel gibt es in Form der Reihe Deine wundersame Welt (Tokyopop) von Keiko Sakano und des Einzelbandes Lip Smoke (Altraverse) von Mai Nishikata [Leseprobe].

Und für Boys-Love-Leser gilt es, die Serien Super Lovers (Altraverse) von Miyuki Abe und An jenem sonnigen Tag (Tokyopop) von Techno Samata, sowie den Oneshot Er ist mein Gott (Kazé) von Komachi Machi [Leseprobe] zu entdecken.