Countdown zum Mond #7: Tag X – Russen auf dem Mond

Noch ein Tag bis zum 50. Jubiläum der Mondlandung: Am 21. Juli 1969 betrat Neil Armstrong als erster Mensch die staubige Oberfläche des Mondes. In einer Artikelserie stellt Comicgate prominente und weniger bekannte Mondreisecomics vor.

„Mr. President, die Russen haben den Mond rot angemalt!“ – Ja, diesmal wirklich. Zumindest sind sie in der kontrafaktischen Serie Tag X als erste auf dem Mond gelandet. Wie das eben mit kontingenten Ereignissen wie der amerikanischen Mondlandung durchaus mal gedacht werden kann: Nur weil etwas möglich ist, muss das nicht zwangsläufig passieren. Und was machen die Amis? Schreiben sie jetzt „Coca-Cola“ auf den Mond? Nicht ganz. Aber Präsident Nixon lässt das ruhende Mondbasis-Programm neu auflegen. Im Zuge dessen werden nun von beiden Seiten viele Dollars bzw. Rubel in die Hand genommen und schon bald existieren zwei Mondbasen, deren Besatzungen sich anfangs misstrauisch bis feindselig gegenüberstehen.

Kalter Krieg auf dem Mond also? Abwarten. Zum Glück ist Tag X eine „realistische“ Serie, weniger, weil sie das technisch machbare immer hundertprozentig auf den Punkt trifft, sondern vielmehr, weil die Figuren plausibel und dreidimensional sind. Astronauten wie Kosmonauten müssen eben noch lange keine ideologischen Betonschädel sein, nur weil sie für ihr Land ins All fliegen. Ähnlich wie bei Albert Weinbergs „Apollo ruft Sojus“ kommt sich Ost und West im All durch kleine Aufmerksamkeiten und Aushilfen schnell näher – was Papa unten auf der Erde aber nicht unbedingt wissen muss. Außerdem haben die Amis aufgrund ihrer Gewächshausausstattung eine respektable Marihuana-Plantage; und die Russen können guten Wodka. Frieden ist möglich. Dumm nur, dass die Erde eben doch noch nicht weit genug weg ist. Zehn Jahre nach der Mondlandung wollen USA wie Sowjetunion die ideologischen Muskelspiele im All intensivieren und schicken knallharte Ideologen nach oben, um die Aussteiger auf Linie zu bringen. Eine Tragödie nimmt ihren Lauf.

Den Autoren Fred Duval und Jean-Pierre Pécau ist mit dieser Episode von Tag X gelungen, was bisher keine ambitionierte SF-Erzählung geschafft hat: Sie konnten mich nachhaltig vom utopischen Potenzial überzeugen, das der Blick ins All eben doch birgt, auch wenn am Ende der auf der Erde schwelende Konflikt die kleine Utopie schwer beschädigt. „We gotta geht out of this place“, lautet eine alte Losung aus den 1960ern, an die mich „Russen auf dem Mond“ mit nicht wenig Nachdruck erinnert. Hippies und Weltall sind schon seit den Filmen Dark Star und Silent Running eine stimmige Paarung, und nun hat das Team von Tag X seinen eigenen Beitrag zum Thema geliefert, mit einem Figurenrepertoire, an das man sich auch Tage nach der Lektüre noch gerne zurückerinnert. Ein echtes Schmuckstück im Back-Katalog von Panini.

Hier geht es zu der Verlagsseite der Serie