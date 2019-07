Countdown zum Mond #3: Charlie Brown und Snoopy

Noch fünf Tage bis zum 50. Jubiläum der Mondlandung: Am 21. Juli 1969 betrat Neil Armstrong als erster Mensch die staubige Oberfläche des Mondes. In einer Artikelserie stellt Comicgate prominente und weniger bekannte Mondreisecomics vor.

Die Comicreihe, die wohl am engsten mit der „echten“ Mondlandung, also der Apollo-11-Mission der NASA, verbunden ist, ist Charles M. Schulz‘ Peanuts. Zwar sind Charlie Brown, Snoopy und Co. nicht ganz mit auf den Mond geflogen, dafür waren sie aber bei der direkten Vorgänger-Mission Apollo 10 voll mit dabei.

Apollo 10, durchgeführt im Mai 1969, war quasi die Generalprobe zur Mondlandung zwei Monate später. Die Crew, bestehend aus Eugene Cernan, Thomas Stafford und John Young, durfte nach NASA-Tradition selbst auswählen, wie ihre Raumschiffe im Funkverkehr genannt werden sollten. Ihr Apollo-Raumschiff bekam den Rufnamen „Charlie Brown“, die Mondlandefähre wurde „Snoopy“ genannt. Die Fähre wurde abgekoppelt und näherte sich der Mondoberfläche bis auf 15km; lediglich der letzte Schritt, die Landung, blieb Apollo 11 mit der „Eagle“ vorbehalten.

Schon ein Jahr vorher hatte Peanuts-Schöpfer Charles M. Schulz der NASA offiziell gestattet, seine Figuren als Maskottchen für das Sicherheitsprogramm rund um die Apollo-Missionen zu verwenden. Es gab silberne Snoopy-Anstecknadeln als Belohnung für besondere Leistungen des für Sicherheit zuständigen Personals – eine wertvolle und begehrte Rarität, denn diese Anstecknadeln waren zuvor mit Astronauten ins All geflogen.

Im Rahmen der Apollo-10-Mission waren die Peanuts dann als Figuren und Glücksbringer allgegenwärtig – ob im Kontrollraum oder direkt vor dem Abflug, als alle Besatzungsmitglieder noch einmal die Nase eines großen Plüsch-Snoopy berührten. Bevor die Fernsehübertragung aus der Apollo 10 startete, kalibrierten die Astronauten ihre Kamera anhand einer Originalzeichnung von Schulz, die sie mit an Bord hatten. Beim Auktionshaus Sotheby’s wird dieser Tage eine Snoopy-Puppe aus der Zeit der Apollo-10-Mission versteigert, die damals von den drei Astronauten signiert wurde. Das Einstiegsgebot liegt bei 3.500 US-Dollar.

Auch in seinem Peanuts-Zeitungsstrip thematisierte Schulz das „Space Race“, das schließlich zur Mondlandung führte. Snoopy träumte sich auf seiner Hundehütte nun nicht mehr nur in die Rolle des furchtlosen Kampfpiloten, der den Roten Baron besiegt, sondern wurde auch zum Astronauten. Schon im März 1969 schickte er sich an, der „erste Beagle auf dem Mond zu werden“. Unter dem Glaskugelhelm trug er dabei immer noch die lederne Fliegermütze und -brille.