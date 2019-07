Countdown zum Mond #6: Perry Rhodan

Noch zwei Tage bis zum 50. Jubiläum der Mondlandung: Am 21. Juli 1969 betrat Neil Armstrong als erster Mensch die staubige Oberfläche des Mondes. In einer Artikelserie stellt Comicgate prominente und weniger bekannte Mondreisecomics vor. Mit der Landung auf dem Mond fing alles an. Doch hieß die Mission nicht Apollo 11, sondern trug den Namen „Unternehmen Stardust“. Und sie fand auch nicht am 21. Juli 1969 statt, sondern erst zwei Jahre später.

Beschrieben wurde das „Unternehmen Stardust“ aber schon viel früher: Perry Rhodan machte in der gleichnamigen Groschenroman-Serie bereits 1961 die ersten Schritte auf dem Mond. Zusammen mit seinem Freund Reginald Bull sowie zwei weiteren Astronauten war er in dem neuartigen Raumschiff „Stardust“ zum Mond gestartet, um die Asiatische Föderation im Rennen um die erste Landung auf dem Mond zu schlagen. Sie mussten auf der dunklen Seite des Mondes notlanden, wo sie kurz darauf ein weiteres gestrandetes Raumschiff fanden. Rhodan traf die Arkoniden Crest und Thora, lernte über Reisen zu den Sternen, heiratete Thora und eroberte, anfangs mit ihr als erste von vielen Frauen, das Universum.

Jede Woche erscheint seitdem ein neuer Heftroman der Serie am Kiosk, jüngst feierte man mit Ausgabe 3.000 ein großes Jubiläum. Die sogenannten „Silberbände“, in denen Zyklen nochmal in Buchform erscheinen, werden in die ganze Welt geschickt. Und natürlich wurden über die Jahre mehrere Versuche gestartet, den Stoff als Comic zu verarbeiten – in den unterschiedlichsten Ausprägungen.

Der aufwändigste Versuch, Perry Rhodan als Comic an den Mann zu bringen, wurde zuletzt von CrossCult gestartet, wo man mit einem internationalen Team zwei Miniserien à drei Heft-Ausgaben veröffentlichte. Die Geschichten wurden von Kai Hirdt geschrieben, der Teil des Perry-Rhodan-Autorenteams für die Romanserie ist. Hier präsentieren sich die Geschichten um den Titelhelden im Look eines US-Actioncomics, wohl, um es international vermarkten zu können. Da nach der zweiten Miniserie 2018 keine Neuigkeiten mehr zu dem Thema kamen, liegt eine Weiterführung des Stoffes, der sich sehr nah an der Romanserie orientierte, wohl auf Eis. Gemessen an der Zahl der Ausgaben rangiert dieser Versuch eines Rhodan-Comics mit neuen, eigenständigen Geschichten auf Platz Drei.

Die erfolgreichste Zeit erlebte der Titelheld als Comicfigur in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts, sicherlich profitierend von dem allgemeinen Zeitgeist, zuerst in Perry Rhodan im Bild (27 Ausgaben) und danach Perry – Unser Mann im All (129 Ausgaben). Dem damaligen Zeitgeist ist sicher auch zuzuschreiben, dass die bisher umfangreichste Serie auch mit dem eigenständigsten grafischen Ansatz punktet: Ab den 40er-Ausgaben von Perry – Unser Mann im All zauberte das italienische Zeichner-Studio Giolitti psychedelisches Geschwurbel und körperbetonende Bilder zu den Science-Fiction-Geschichten und gab der Serie im Perryversum ein Alleinstellungsmerkmal.

Zahlreiche Verlage versuchten sich seit dem vorläufigen Ende der Serie 1975 mit Reprints oder neuen Ansätzen (häufig mit der Romanserie nahestehenden Autoren, z. B. Uwe Anton), doch keine mit annähernd demselben Erfolg. 2006 nahm sich der Verlag Alligator Farm der Serie Perry – Unser Mann im All an (u.a. unter Mitwirkung des Autors dieser Zeilen), bei dem nochmals elf Ausgaben und ein Album erschienen. Seit 2014 ist es aber auch schon wieder sehr ruhig.

Dass die Perry-Rhodan-Comics nicht so gut laufen, ist zwar ärgerlich, aber das tut dem Erfolg der Romanserie zum Glück keinen Abbruch: Seit der Jubiläumsausgabe sind die Geschichten stark, und es bleibt dem Verlag VPM zu wünschen, dass das sehr sichtbare Marketing zur Nummer 3.000 zahlreiche neue Leser angelockt hat. Denn dann bleiben die Chancen, dass es irgendwann wieder neue Perry-Rhodan-Comics gibt. Fans der Neunten Kunst gibt es in der PR-Redaktion genug.